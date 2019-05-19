رسالة من أحمد موسى للمواطنين بشأن محور روض الفرج

ناشد الإعلامي أحمد موسي، المصريين بضرورة الحفاظ على محور روض الفرج وكوبري تحيا مصر قائلا :" مش عاوزين محور روض الفرج يكون عشوائي".



وأضاف خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي "، المذاع عبر فضائية " صدى البلد "، أنه يجب الحفاظ على المشروعات القومية والمعالم الحضارية، التي يتم تدشينها داخل الدولة ،موضحا أن محور روض الفرج أصبح مزارا سياحيا للمصريين والأجانب المتواجدين داخل الدولة .



واوضح " موسى "، ان محور روض الفرج ساهم في إسعاد المصريين وتسهيل حركة التنقلات داخل أنحاء الدولة .

