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رسالة من أحمد موسى للمواطنين بشأن محور روض الفرج

الأحد 19/مايو/2019 - 11:08 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
حسام الحارتي
ناشد الإعلامي أحمد موسي، المصريين بضرورة الحفاظ على محور روض الفرج وكوبري تحيا مصر قائلا :" مش عاوزين محور روض الفرج يكون عشوائي".

وأضاف خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي "، المذاع عبر فضائية " صدى البلد "، أنه يجب الحفاظ على المشروعات القومية والمعالم الحضارية، التي يتم تدشينها داخل الدولة ،موضحا أن محور روض الفرج أصبح مزارا سياحيا للمصريين والأجانب المتواجدين داخل الدولة .

واوضح " موسى "، ان محور روض الفرج ساهم في إسعاد المصريين وتسهيل حركة التنقلات داخل أنحاء الدولة .

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