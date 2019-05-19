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محافظات

ضبط 2 طن دقيق مدعم في بلقاس

الأحد 19/مايو/2019 - 11:21 م
ضبط 2 طن دقيق مدعم
ضبط 2 طن دقيق مدعم ببلقاس
همت الحسينى
أعلن السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية ، ضبط 34 شيكارة دقيق زنة الشيكارة 50 كيلو جرام إضافة إلى تحرير محضر لتجميع 10 شكاير باجمالي مضبوطات بلغ 2250 كيلو جرام.

وأوضح وكيل وزارة التموين أن المضبوطات جاءت ضمن حملة شنتها المديرية لضبط السوق والحفاظ على مستوى الأسعار ومحاربة جشع البعض من التجار والتصدي للمخالفين واسفرت عن ضبط 34 شيكارة دقيق لتصرف صاحب أحد المخابز ببلقاس فيها ،كما تم تحرير محضر ضد مخبز بلدي بناحية أبو طه التابعة لمركز بلقاس لتجميعه10شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة الواحدة 50 كيلو جرام من حصة المخبز وتم التحفظ على كمية الدقيق البلدى المضبوطة بالمخبز .

وأكد وكيل وزارة التموين أن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية يشدد دائما على استمرار المتابعة والرقابة على أسواق ومنافذ ومحلات بيع السلع والمخابز للوقوف على مدى التزام التجار والبائعين بالأسعار والعمل وفقا للقانون وعدم التلاعب بقوت الشعب وإهدار أموال الدولة التي تخصصها لدعم رغيف الخبز.

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