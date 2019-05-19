26.3 مليار دولار استثمارات المناطق الحرة في 4 أشهر

اعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي عن ارتفاع رؤس أموال المناطق الحرة في مصر إلي 12.5 مليار دولار بتكلفة استثمارية تبلغ 26.3 مليار دولار لـ 1095 مشروعا بتلك المناطق خلال الفترة من يناير حتي إبريل من العام الميلادي الجاري.



وكشف تقرير صادر عن الوزارة اليوم ، أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي واتاحتها تلك المناطق بلغت 2.15 مليار دولار و 194 ألف فرصة عمل و حصيلة 6 مليارات دولار من الصادرات تم تحقيقها خلال الفترة من يناير حتي إبريل من العام الميلادي الجاري.



فيما كشفت الوزارة عن توجهها لانشاء 7 مناطق حرة جديدة بمناطق " المنيا، أسوان، الحرفيين بالجيزة، الاسماعيلية الجديدة، جنوب سيناء، كفر الشيخ، جمصة بالدقهلية" بطاقة 1000 مشروع ويوفر نحو 120 ألف فرصة عمل.