نجيب ساويرس: إيران تلعب بالنار .. ووزير الرياضة السابق يرد

علق رجل الأعمال نجيب ساويرس على حالة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران ومن جانب آخر الامارات بعد أحداث ميناء الفجيرة.



وكتب ساويرس على صفحته بموقع "تويتر" قائلا: "‏الحرب قادمة إيران تلعب بالنار".



ورد عليه وزير الشباب والرياضة السابق خالد عبد العزيز قائلًا "‎م نجيب، مازال كل خبراء السياسة الدولية من المصريين يؤكدون إن إحتمالات الحرب تكاد تكون منعدمة ، وأن التصعيد يتم لأهداف أخرى تتكشف يوميًا".



وتشهد منطقة الخليج العربي توترًا غير مسبوق منذ سنوات؛ بين إيران والولايات المتحدة التي أرسلت منظومة صواريخ دفاع جوي من نوع باتريوت وحاملة طائرات إلى مياه الخليج.