ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

نجيب ساويرس: إيران تلعب بالنار .. ووزير الرياضة السابق يرد

الأحد 19/مايو/2019 - 11:09 م
نجيب ساويرس
نجيب ساويرس
محمد بدران
علق رجل الأعمال نجيب ساويرس على حالة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران ومن جانب آخر الامارات بعد أحداث ميناء الفجيرة.

وكتب ساويرس على صفحته بموقع "تويتر" قائلا: "‏الحرب قادمة إيران تلعب بالنار".

ورد عليه وزير الشباب والرياضة السابق خالد عبد العزيز قائلًا "‎م نجيب، مازال كل خبراء السياسة الدولية من المصريين يؤكدون إن إحتمالات الحرب تكاد تكون منعدمة ، وأن التصعيد يتم لأهداف أخرى تتكشف يوميًا".

وتشهد منطقة الخليج العربي توترًا غير مسبوق منذ سنوات؛ بين إيران والولايات المتحدة التي أرسلت منظومة صواريخ دفاع جوي من نوع باتريوت وحاملة طائرات إلى مياه الخليج.
نجيب ساويرس: إيران تلعب بالنار .. ووزير الرياضة السابق يرد

ترشيحاتنا

تبدأ من البحرين.. خطوة جديدة للولايات المتحدة تخدم صفقة القرن

يمنع الشعور بالإرهاق والكسل ..نوع طعام لابد من وجوده في السحور

فى مقر إقامته الخاصة .. مواطنو 7 محافظات على مائدة إفطار السيسى

سيد عبد الحفيظ يفجر مفاجأة عن تأجيل مباراة الأهلي والمقاولون العرب

حسام حسن يتلقى عرضا خارجيا .. وسموحة ترد

سهل وبدون تعقيدات.. تعرف على موعد طرح ريسيفر بث مباريات الأمم الإفريقية على التليفزيون المصري

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصول لاعبي الزمالك والحكام إلى الملعب البلدي .. صور

تسبب السرطان.. ضبط 6 أطنان مخلفات طبية قبل تحويلها لـ أكواب وأطباق بـ المنصورة

فى حفل الوداع.. بوفون يعود لناديه السابق يوفنتوس.. صور