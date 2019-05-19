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حوادث

جمارك الأقصر تحبط 46 محاولة تهريب بـ1.2 مليون جنيه

الأحد 19/مايو/2019 - 11:29 م
جمارك الأقصر
جمارك الأقصر
محمد يحيي
أحبطت جمارك الأقصر برئاسة محمد شمس، بالتعاون مع مباحث الرسوم والضرائب بجنوب الصعيد وأسيوط بإشراف كل من العقيد محمد بهاء الدين والعقيد طارق عبد الجواد؛ 46 محاولة لتهريب بضائع متنوعة عبارة عن " دراجات نارية وقطع غيار سيارات وإطارات، ورق حائط، ألوان سطحية، نظارات، ملابس جاهزة، مستحضرات تجميل، أدوات كهربائية" بقيمة بلغت 1.2 مليون جنيه.

تم تشكيل لجنة من ( محمد المغربى، الحسين على عبدالله، منتصر محمد محمدين ،على علام ،محمد عبدالله،محمد الليثى، رومانى حنا ،عبد الجواد حمام، العقيد محمد عيسى والرائد باسم سيف والرائد محمد عبدالكريم) وتحرير 46 محضر تهرب وإخطار عبدالرازق منصور مدير عام مكافحة التهريب الجمركي بالمنطقة الوسطى والجنوبية.

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