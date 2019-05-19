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رياضة

حسام حسن يتلقى عرضا خارجيا .. وسموحة ترد

الأحد 19/مايو/2019 - 11:21 م
حسام حسن
حسام حسن
القسم الرياضى
عرض مسئولو سموحة على حسام حسن وجهازه المعاون التجديد لمدة موسم، خاصة بعد تلقيه عرضًا خارجيًا مغريًا خلال الساعات الماضية.

ورغم عدم ضمان سموحة البقاء فى بطولة الدوري العام هذا الموسم بشكل رسمي، إلا أن إدارة النادي الفريق السكندري ترغب فى الإبقاء على حسام حسن بعد نجاحه فى تحسين أداء الفريق بشكل ملحوظ مؤخرًا، رغم البداية غير الموفقة.

ولم يقرر حسام حسن الموافقة حتى الآن، وطلب الحصول على مهلة قبل اتخاذ القرار النهائي، وحتى تتضح الرؤية فى ملف بقاء سموحة فى الممتاز على أقل تقدير.

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