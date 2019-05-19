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محمد فضل: كل قطاعات الدولة تساندنا من أجل ظهور البطولة بشكل مشرف ولائق

الأحد 19/مايو/2019 - 11:18 م
صدى البلد
حمزة شعيب
قال محمد فضل، مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية،:"كل قطاعات الدولة تساندنا من أجل ظهور البطولة بشكل مشرف ولائق".

وقال فضل: «إن الوقت الضيق كان تحديا كبيرا أمام مصر في كل ملفات استضافة البطولة، والتميمة لم تكن استثناء في ذلك»، متابعا: «حين بدأنا العمل كان أمامنا عددا كبيرا من الملفات ووقتا قصيرا للإنجاز».

وأوضح مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية، : «عملنا بالتوازي بين ملف تطوير الاستادات وتجهيز ملاعب التدريب والفنادق واختيار المتطوعين وحفل سحب القرعة بكل تفاصيله وملفات التسويق والرعاية وتذاكر المباريات وبثها والخطط الأمنية لحضورها وكل ما يخص بطولة هي الأضخم في تاريخ القارة لمشاركة ٢٤ فريقا فيها».

واستطرد فضل: «بكل تأكيد التميمة كانت واحدة من الملفات الهامة لأنها وجه البطولة»، لافتا إلى أن شركة مصرية صممت التميمة بدون مقابل، رغبة في تقديم وجه جميل لمصر، وهي شركة «أروما».

وتابع مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية: «عملت الشركة على إنتاج تميمة في وقت قياسي وبشكل احترافي يستحق الشكر والثناء من اللجنة المنظمة»، مشيرا إلى قيام شركة إنجليزية بإنتاج التميمة، وهي الشركة التي صممت تميمة كأس العالم ٢٠١٨، وتنفذ تميمة بطولة أمم أوروبا المقبلة.

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