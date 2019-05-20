خبير عسكري: التصعيد بين إيران وأمريكا ينعكس سلبا على المنطقة.. فيديو

قال اللواء أحمد الشريف، الخبير العسكري، إن هناك تصعيدا إقليميا ينعكس سلبًا على الواقع فى العراق، ولكن هذا لا يعنى أن هناك خلفيات ترغب فى خلق صدام بين إيران والولايات المتحدة، أو بين جهات فى العراق والوجود الأمريكي فى العراق، مشيرًا إلى أن الغاية فى الحراك هو توسيع دائرة الأزمة إقليمية.



وأضاف الشريف عبر الفقرة الإخبارية، الذي تذاع على قناة الغد، مع الإعلامية سهام عبد القادر، أن هناك طرفا آخر يريد أن يخلق أزمة بين الحشد وبين الولايات المتحدة، أو خلق صدام بين إيران وبين الولايات المتحدة.



وأشار إلى أن هذه الأطراف الخفية تريد الانتفاع من حالة الفوضى التي تكون نتيجة الصراع بالمنطقة فى المرحلة المقبلة.