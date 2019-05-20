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تعليم

تزيين المبنى الإداري بجامعة الأزهر وجامع الزهراء

الإثنين 20/مايو/2019 - 03:04 ص
صدى البلد
محمد شحتة
احتفت الإدارة الهندسية بجامعة الأزهر برئاسة المهندس خالد فتحي، بذكرى مرور 1079 عاما على إنشاء الجامع الأزهر، وتم تزيين وإنارة معالم الجامعة مثل مآذن جامع الزهراء بكلية الدعوة والمبنى الإداري للجامعة.

وأشار فتحي، إلى أنه وفقا لتوجيهات الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة تم تحويل أعمدة الإنارة بالحرم الجامعي إلى لمبات موفرة للطاقة.

وأضاف أنه تمت رفع كفاءة أعمال الكهرباء بالمسجد داخليا وخارجيا بالتعاون مع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر.

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