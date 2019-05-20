رانيا بدوي عن زلزال: حلا شيحة نسيت التمثيل ومحمد رمضان نمبر ١٠

قالت الإعلامية رانيا بدوي، إن مسلسل الفنان محمد رمضان هذا العام "زلزال" ضعيف جدًا، وأرجعت ضعف المسلسل لسوء اختياره للعمل، وتكرار الفكرة فضلًا عن عدم تركيزه، بالرغم من كونه ممثلا مميزا وموهوبا.



وأكدت في برنامجها الرمضاني الجديد "نشرة رنووش في رمضان" أنه مع احترامها لقول محمد رمضان عن نفسه أنه " نمبر ١" إلا أنه هذا العام لا يستحق إلا "نمبر ١٠" وذلك على أقصى تقدير.



وعن أداء الفنانة حلا شيحة في نفس المسلسل قالت رانيا بدوي على ما يبدو أن حلا شيحة نسيت التمثيل وتحتاج لإعادة التدريب وأن أداءها كان صدمة بالنسبة لها، مرجحة أن يكون السبب في هذه الصدمة هي رفع سقف التوقعات بعد أن عادت حلا للتمثيل مصحوبة بضجة كبيرة.



وتابعت أن المؤلف الكبير عبد الرحيم كمال صاحب قصة مسلسل زلزال فاجئنا منذ أيام باعلانه أن المخرج لا يعرض العمل كما هو متفق عليه، وأكد ان هناك شخصيات جديدة اضيفت علي السيناريو، كما أن الأحداث تغيرت، وعرضت بدوي رأي المؤلف بضرورة إيقاف العمل لحفظ حقوقه وهنا طالبت بدوي القائمين علي المسلسل بضرورة وقفه لمصلحة الجميع مؤكدة أن إيقافه سيكون من مصلحة الجميع بما فيهم الممثلين لأنه يخصم من رصيد الجميع.



وعن مسلسل، زي الشمس التي تقوم ببطولته الفنانة الشابة دينا الشربيني، قالت الإعلامية رانيا بدوي، إن آداء تحسن بنسبة كبيرة عن أدائها العام الماضي في مسلسلها " مليكة"، وأضافت بدوي: أن معظم مشاهد البكاء التي ظهرت بها الشربيني مكررة بخلاف مشهد واحد الذي ظهرت فيه مع الفنان أحمد السعدني تواجهه بخيانته لها مع شفيقتها بخلاف ذلك المشهد لا جديد في باقي المشاهد ، موضحة أن الإعتقاد السائد لدي بعض الفنانين بأن كثرة مشاهد البكاء والعويل يظهر إمكانيات الممثل خاطئ.



وأكدت أن أفضل فنانة بمسلسل زي الشمس هي الفنانة ريهام عبد الغفور.



وأوضحت أن المخرج سامح عبد العزيز تولي العمل بعد أن قامت المخرجة كاملة أبو ذكري بإعداده من البداية، وعلي طريقة الفراعنة أزال اسمها من التتر ، لكن يبقي الأغرب في هذا المسلسل هو عدد فريق الكتابة، فحسب ما نشر هناك ٧ أشخاص بقيادة المؤلفة مريم ناعوم، ساهموا في الكتابة، وهو أمر غريب خاصة وأن المسلسل لا يستحق كل هذا العدد لأنه في الأصل مقتبس من عمل إيطالي، مشددة أن الكتابة في مصر أصبحت في أزمة كبيرة بعد انتهاء عصر العمالقة أسامة أنور عكاشة، وصفاء عامر، ومحمد جلال عبد القوي.