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مرأة

هل 20 مايو يوافق يوم ميلادك؟.. إليك نصيحة خبيرة الأبراج

الإثنين 20/مايو/2019 - 12:36 ص
صدى البلد
لمياء الياسين

هل أنت من بين مواليد برج الثور وفى الوقت نفسه اليوم الموافق 20 من مايو يوافق يوم ميلادك، إليك نصيحة خبيرة الأبراج عبير فؤاد، لك، وما تحمله الفترة المقبلة.

مواليد هذا اليوم وفقا لخبيرة الأبراج عبير فؤاد هم شخصية اليوم في علم الأرقام.. عاطفي وحساس ومحب للأصحاب وللحياة الاجتماعية، ولديك قدرة على التكيف، ومهارة في انتهاز الفرص، ولديك موهبة في الأعمال التجارية.

نصيحة خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد هذا اليوم هي أن هذا العام هو بداية مرحلة جديدة بالنسبة لك تجد فيها أنك أكثر إصرارا وشجاعة وأكثر قدرة على القيام بمبادرات جريئة تحقق لك النجاح والتقدم، فقط من شروط النجاح أن تعتمد على نفسك وألا تلجأ لأي وساطة بينك وبين هدفك حتى آخر العام.

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