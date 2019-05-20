متعاف يشارك في علاج المدمنين .. في مشروع تخرج بإعلام القاهرة

أنتج عدد من طلاب كلية الإعلام جامعة القاهرة فيلما بعنوان «فعل ماض» يستهدف تغيير نظرة المجتمع تجاه أحد الفئات التي يعتبرها البعض «منبوذة» ودمجهم في المجتمع بشكل طبيعي.



تقول عضو الفريق والطالبة بقسم الإذاعة والتليفزيون، أميرة خالد، إن مشروع التخرج يسلط الضوء على فئات من المجتمع يخشى الناس من التعامل معهم بسبب أخطاء ارتكبوها أو كانوا طرفا فيها.



وأوضحت في تصريحات أن الخطأ طبيعة بشرية، وأن الفيلم هدفه تغيير نظرة المجتمع للأفراد الذي يقعون ضحية لأخطائهم أو لأخطاء الغير.



ويجسد فيلم «فعل ماضي» قصص 3 شخصيات مختلفة: فتاة لقيطة لكنها تمكنت من النجاح، وشاب مدمن ساهم في تأهيل وعلاج المدمنين، ورجل حبس في قضية سرقة وتمكن من تغيير نظرة المجتمع تجاهه.