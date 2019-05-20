الداخلية في يوم.. ضبط 6 أطنان مخلفات طبية قبل تحويلها لـ أكواب وأطباق بـ المنصورة.. واليقظة الأمنية تحبط محاولة تسلل 38 شخصا من عدة محافظات مصرية عبر الحدود إلى الجانب الليبي بمطروح

- جمارك الأقصر تحبط 46 محاولة تهريب بـ1.2 مليون جنيه

- السيطرة على حريق بمخازن أسفل عمارة الأوقاف في المنصورة - بعد إزالة التعديات.. استرداد 37 فدانا من أملاك دولة بالوادي الجديد









تمكن ضباط شرطة المسطحات المائية بالدقهلية من ضبط 6 أطنان من المخلفات الطبية الخطرة بعد قيام صاحب محرقة لتدوير المخلفات بمنطقة قلابشو بتخزينها لإستخدامها فى صناعة الأكواب والعلب البلاستيكية المستخدمة فى المأكولات والمشروبات.





تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير إدارة شرطة المسطحات المائية، بقيام صاحب محرقة للمخلفات الطبية الخطرة بمنطقة البساتين بقرية قلابشو بنطاق مركز الستاموني في بلقاس، بتجميع النفايات الطبية بغرض دفنها والتعامل معها بطريقة أمنة، إلا أنه استغل تجميعها فى تدويرها لاستخدامها فى صناعة الأكواب والأطباق البلاستيكية المستخدمة في المأكولات والمشروبات.





و بتشكيل حملة من ضباط شرطة المسطحات المائية بقيادة المقدم أحمد عطية عبد الحميد، مدير شرطة المسطحات المائية بالمنصورة، و بمداهمة المحرقة تبين وجود 6 أطنان من النفايات الطبية التي يتم فرزها بالمخالفة للقانون 4 لسنة 1994.





بمواجهة المدير المسئول ويدعي "باسم.ح"، اقر بقيامة بفرز النفايات وإعدادها للبيع وحرق المتبقي غير المستغل خارج المحرقة.





حرر عن ذلك المحضر اللازم، وجاري مخاطبة وزارة الصحة إيقاف الترخيص كون المخالفات تستوجب إيقاف الترخيص وأحيل المتهم للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات.





فيما سيطرت قوات الحماية المدنية بالدقهلية، مساء اليوم، على حريق شب بمخازن إكسسوارات أسفل برج سكنى "عمارة الأوقاف" بشارع الصاغة بالمنصورة.





تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة أول المنصورة بنشوب حريق ببرج سكني "عمارة الأوقاف" بشارع الصاغة القريب من منطقة العباسى بمدينة المنصورة.





وانتقل ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء تحت إشراف المقدم احمد عوض قائد إطفاء الدقهلية لمكان البلاغ حيث تبين ان الحريق شب فى مخزن يحتوى على اكسسوارات سماعات فى محلات اسفل العماره وتمكنت من السيطرة عليه قبل امتداده لباقى العمارة والمباني المجاورة وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.





كما أحبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح ، بالتنسيق مع قوات حرس الحدود بالمنطقة الغربية العسكرية ، اليوم الأحد محاولة تسلل 38 شخصًا من عدة محافظات مصرية ، لدى شروعهم في مغادرة البلاد بطريقة غير مشروعة إلى الجانب الليبي عبر الدروب الصحراوية بالسلوم ، وتواجدهم بمنطقة غير مصرح بتواجد المدنيين فيها بدون تصريح .





وكان مساعد وزير الداخلية ، مدير أمن مطروح ، اللواء هشام نصر، قد تلقى إخطارا بضبط 38 شخصا، حال مغادرتهم البلاد بطريقة غير مشروعة إلى الجانب الليبى عبر الدروب الصحراوية بالسلوم .





وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.





وفى ذات السياق أعلنت مديرية أمن الوادي الجديد، اليوم الأحد، عن استرداد 37 فدانًا من أملاك الدولة، في حملة مشتركة مع الوحدات المحلية بمركزي الخارجة وبلاط.





تلقى اللواء محمد كمال، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من اللواء عصام مهني، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بتنفيذ 5 قرارات إزالة لتعديات بـ الزراعة على أراض أملاك دولة، بإجمالي 37 فدانًا، و6 قيراط، و8 أسهم، في حملات استمرت على مدار الأسبوع الماضي بمركزي الخارجة وبلاط وقراهما.





وشدد كمال على تكثيف واستمرار حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة، سواء بالبناء أو الزراعة، لفرض هيبة الدولة، وحماية حقوق الشعب.





وفى سياق متصل أحبطت جمارك الأقصر برئاسة محمد شمس، بالتعاون مع مباحث الرسوم والضرائب بجنوب الصعيد وأسيوط بإشراف كل من العقيد محمد بهاء الدين والعقيد طارق عبد الجواد؛ 46 محاولة لتهريب بضائع متنوعة عبارة عن " دراجات نارية وقطع غيار سيارات و إطارات، ورق حائط، ألوان سطحية، نظارات، ملابس جاهزة، مستحضرات تجميل، أدوات كهربائية" بقيمة بلغت 1.2 مليون جنيه.



