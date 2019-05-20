ماتت أسفل عجلات القطار.. مصرع سيدة أثناء عبور مزلقان شربين

لقيت سيدة مصرعها دهسًا أسفل عجلات قطار أثناء عبورها مزلقان المستشفى بمدينة شربين.





تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة شربين مصرع سيدة؛ إثر صدم قطار لها بمزلقان المستشفى بشارع الجيش بالمدينة.





وانتقل ضباط المباحث، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع سيدة دهسًا أسفل عجلات القطار أثناء عبورها، وتبين أنه لا يوجد بحوزتها أى إثبات شخصية، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى شربين العام تحت تصرف النيابة.



