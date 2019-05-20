عمر صلاح ينقذ مرمى الزمالك من البركان المغربي

أنقذ عمر صلاح حارس مرمى الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك، من فيض من الهجمات التي شنها منافسه فريق نهضة بركان، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب البلدي بالبركان، في ذهاب نهائي البطولة الكونفدرالية.



تألق عمر صلاح في أربع هجمات في الربع ساعة الأول من المباراة، وحرم نهضة بركان من تسجيل الهدف الأول والتقدم على الفريق الزمالك في الدقائق الأولى من المباراة.



جدير بالذكر أن، تشكيل الزمالك كلًا من.. حراسة المرمي: عمر صلاح - خط الدفاع: حمدى النقاز، محمود علاء، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة - خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأمامهما أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وكهربا - خط الهجوم: عمر السعيد.



وضم تشكيل نهضة بركان كل من.. حراسة المرمى: عبد العالي المحمدي - خط الدفاع: عمر النمساوي وسهيل يشو وإسماعيل مقدم ويوسوفو دايو- خط الوسط: بكر الهيلالي ومحمد فرحان وسمير ويدار وأمين الكاس - خط الهجوم: لابا كودجو و حمدي لعشير.



