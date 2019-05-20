برلمانى: على الحكومة المرونة في تطبيق الضرائب على العقارات

قال النائب عمرو الجوهرى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن قانون الضرائب على العقارات صادر منذ سنوات ولكنه دخل حيز التطبيق منذ عام، مشيرا إلى أن مرحلة التطبيق جاءت فى ظروف اقتصادية صعبة يتحملها المواطنون.



وأكد الجوهرى خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، على ضرورة أن تكون الحكومة مرنة فى تطبيق القانون،مشيرا إلى أنه مع تحسن الاحوال الاقتصادية للمواطنين يمكن للدولة التوسع فى تحصيل الضرائب غير المباشرة على العقارات إضافة إلى الاقتصاد الرسمى غير المباشر وهو الاولى الآن لتطبيق الضرائب عليه أكثر من العقارات لأنه يحقق أرباحا.



وشدد عضو اللجنة الاقتصادية على ضرورة عمل حصر للعقارات وتدقيق عملية تقييم الضرائب التى سيتم فرضها لأسباب عدة.



وقالت الدكتورة سامية حسين؛ رئيس مصلحة الضرائب العقارية؛ إن عددًا كبيرًا من المصريين سيكونون معفيين من الضريبة العقارية؛ ولكن يجب إعلامنا بامتلاكهم وحدات سكنية.



وناشدت خلال برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»؛ كل المواطنين الذين لم يدفعوا الضرائب بالتوجه واعلامنا بامتلاكهم وحدات سكنية فقط؛ مشيرة الى انه لا يوجد تغيير في أسعار الضريبة العقارية للعقارات من 2013 إلي 2021.



وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب العقارية؛ أن وفقا لبيانات وزارة الكهرباء عدد العقارات في مصر 40 مليونا،سكنية وغير سكنية؛ منوهة أن عدد المسجل منها فقط 5%. ِ