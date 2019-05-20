بعد دقائق من بدء مباراة الزمالك ونهضة بركان .. طارق حامد يتصدر تويتر

بعد دقائق من بدء مباراة الزمالك ونهضة البركان المغربى فى ذهاب نهائي الكونفدرالية الافريقية تصدر هاشتاج #طارق_حامد موقع التدوينات القصيرة تويتر .



وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #طارق_حامد بعد دقائق من بدء المباراة دعموا فيها فريقهم المفضل الزمالك ولاعبيه قائلين: "محدش هيعدي دفاع طارق حامد أو هيشوف شبكة الزمالك.



وتابعوا: طارق حامد حائط الدفاع الذى يحمى عمر صلاح.



وأضافوا: طول ما طارق حامد موجود مفيش كورة هتوصل لعمر صلاح ، مفعلين هاشتاج #طارق_حامد.

