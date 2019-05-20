ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

بعد دقائق من بدء مباراة الزمالك ونهضة بركان .. طارق حامد يتصدر تويتر

الإثنين 20/مايو/2019 - 12:39 ص
صدى البلد
كريم ناصر
بعد دقائق من بدء مباراة الزمالك ونهضة البركان المغربى فى ذهاب نهائي الكونفدرالية الافريقية تصدر هاشتاج #طارق_حامد موقع التدوينات القصيرة تويتر .

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #طارق_حامد بعد دقائق من بدء المباراة دعموا فيها فريقهم المفضل الزمالك ولاعبيه قائلين: "محدش هيعدي دفاع طارق حامد أو هيشوف شبكة الزمالك.

وتابعوا: طارق حامد حائط الدفاع الذى يحمى عمر صلاح.

وأضافوا: طول ما طارق حامد موجود مفيش كورة هتوصل لعمر صلاح ، مفعلين هاشتاج #طارق_حامد.
بعد دقائق من بدء مباراة الزمالك ونهضة بركان .. طارق حامد يتصدر تويتر

ترشيحاتنا

بعد دقائق من بدء مباراة الزمالك ونهضة بركان .. طارق حامد يتصدر تويتر

الانتحار يدق الأعناق.. طبيب بشري يلقي نفسه من الطابق الثاني بمنطقة جليم.. وربة منزل تقفز من الشرفة هربا من زوجها بعد أن وجدها في وضع مخل مع عشيقها

بعد عودته من السعودية.. حسين السيد يظهر في تدريبات الأهلي

صفقة القرن.. أمريكا تكشف 4 محاور للسلام والانتعاش في الشرق الأوسط

يمنع الشعور بالإرهاق والكسل ..نوع طعام لابد من وجوده في السحور

شاهد .. فرحة المصريين بمحور روض الفرج ورسالتهم إلى الرئيس السيسي

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عقب حادث الجيزة.. وزيرة السياحة تزور السائحين وتصطحب مجموعة في جولة بمنطقة الأهرامات

وصول لاعبي الزمالك والحكام إلى الملعب البلدي .. صور

تسبب السرطان.. ضبط 6 أطنان مخلفات طبية قبل تحويلها لـ أكواب وأطباق بـ المنصورة