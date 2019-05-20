جولة جديدة من المفاوضات بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية في السودان

أصدر المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اليوم الأحد، بيانا بعد استئناف المفاوضات مع قوى الحرية والتغيير.



وبحسب "سبوتنيك"، قال المجلس في بيانه إن جولة جديدة من المفاوضات بين المجلس وقوى إعلان الحرية والتغيير قد بدأت الآن بالقصر الجمهوري.



وذلك بالتزامن مع استمرار الاعتصام السلمي أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، المطالب بتسليم السلطة لحكومة مدنية.



وأشارت الوكالة إلى تصريحات عبد الرحمن أحمد محمد بن عوف، رئيس لجنة تنسيق القوى السياسية والمنظمات بأن الرؤية حول الاتفاق الثنائي بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير لم تتبلور بعد، لعدم وضوح رؤية طرفي الاتفاق.