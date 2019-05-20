الشرقية تبدأ تطبيق منظومة الجمع المنزلي للقمامة من الزقازيق .. 3 ورديات على مدار اليوم وملاحقة النباشين.. غرامات فورية على ملقي القمامة في الشوارع .. ومواطنون: نتمنى الاستمرارية

محافظ الشرقية :

انطلاق مبادرة الزقازيق خالية من القمامة بتفعيل منظومة الجمع المنزلى

نهدف للتخلص من تراكمات القمامة أول بأول ومحاربة النباشين

ثلاث ورديات على مدار اليوم لتجميع أكياس القمامة من المنازل





القمامة ، تلك المشكلة التي دائما ما تؤرق جميع المسئولين علي مستوي محافظة الشرقية فبالرغم من تعاقب المحافظين والأجهزة التنفيذية ، إلا أنه دائما ما تظل مشكلة القمامة وانتشارها بصورة عشوائية في مختلف المراكز والشوارع الرئيسة مما يسيء إلى المنظر العام ويجعل المسئولين يقفون عاجزين أمام تلك المشكلة.



ولكن مع تولي الدكتور "ممدوح غراب" محافظ الشرقية مهام منصبه كمحافظ للإقليم أعلن عن تحديه لمشكلة القمامة والعمل بكل قوة من أجل التصدي لتلك المشكلة ، وأصدار تعليمات مشددة لجميع رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية بضرورة رفع القمامة أولا بأول والتصدي لظاهرة نباشي القمامة من أجل الحفاظ علي المظهر الجمالي.



كما أعلن محافظ الشرقية عن انطلاق مبادرة الزقازيق خالية من القمامة بتفعيل منظومة الجمع المنزلى ، وذلك بتسيير سيارات القمامة المدعمة بالعمال للمرور على المنازل كمرحلة أولى بنطاق حى أول وحى ثان ومركز الزقازيق.



وأكد المحافظ في تصريحات صحفية لـ "صدى البلد" أن الهدف من تطبيق منظومة الجمع المنزلى للقمامة هو الارتقاء بمنظومة النظافة والتخلص من تراكمات القمامة أول بأول ومحاربة ظاهرة النباشين حفاظًا على نظافة الشوارع و الشكل الحضارى والجمالى للمدينة.



كما أوضح المحافظ أنه تم تحديد خطوط السير لسيارات القمامة المدعمة بالعمال للمرور على المنازل بمواعيد محددة، والتى تبدأ فى الساعة الثامنة صباحًا والمستمرة حتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل مقسمة إلى ثلاث ورديات على مدار اليوم لتجميع أكياس القمامة من المنازل.



وأكد محافظ الشرقية أنه سيتم تطبيق المبادرة على بعض شوارع مدينة الزقازيق كمرحلة أولى ثم يتم تعميمها تباعًا على باقي أحياء المدينة ومن ثم تطبيقها على باقى مراكز ومدن المحافظة ، وذلك بعد تقييم سلبياتها وإيجابياتها وضمان نجاحها وقياس رضا المواطنين عنها.



وأضاف المحافظ أن هدف المحافظة خلال المرحلة القادمة هو وضع حلول عاجلة لمنظومة النظافة بالمحافظة مع ضمان تنفيذها بطرق آمنة للحفاظ على نظافة الشوارع وبيئة صحية.



وناشد المحافظ المواطنين بعدم إلقاء القمامة أو المخلفات فى غير الأماكن المخصصة للحفاظ على المظهر الجمالى والحضاري للمدينة وإنه سيتم توقيع غرامات مالية فورية على المخالفين كنفقات لإزالة أسباب المخالفة.



ومن جانبها ، أعلنت رئاسة أحياء أول وثان الزقازيق انه بناءا على تعليمات الدكتور "ممدوح غراب" محافظ الشرقية والخاص بالمتابعة على أعمال النظافة وتشكيل لجان مهامها تقوم بالتحري عن المواطنين الذين يقوموا بإلقاء القمامة فى الشوارع بالأماكن الغير مخصصة لإلقاء القمامة فقد تقرر توقيع غرامة مالية فورية قدرها 100 جنيه وبالنسبة للمحلات يتم دفع مبلغ مالي 500جنيه لكل محل لم يوضع صندوق قمامة أمام محله وذلك اعتبارا من يوم السبت الماضي.



ومن جانبهم، أشاد المواطنون من أبناء محافظة الشرقية بقرار المحافظ متمنين استمرار عملية الجمع المنزلي وتطبيقها بجميع مراكز المحافظة والضرب بيد من حديد علي المخالفين حتى يعود المظهر الحضاري لجميع شوارع المحافظة والحفاظ علي الصحة العامة وأواح المواطنين.