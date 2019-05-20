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رياضة

إكرامي عبد العزيز مديرا فنيا لنادي طهطا

الإثنين 20/مايو/2019 - 02:14 ص
صدى البلد
رباب الهوارى
نجح مسئولو مجلس إدارة طهطا الرياضى برئاسة عادل حلمى في التعاقد مع إكرامي عبد العزيز نجم المحلة، مدرب فريق مياه البحيرة السابق لتولي مهمة تدريب الفريق في الموسم الجديد في منافسات الدوري الممتاز ب خلفا للمدير الفنى السابق أشرف السيد والذى رحل عن الفريق بنهاية الموسم الحالى.

وتم الاتفاق بين ادارة نادي طهطا واكرامى عبدالعزيز ومن المقرر ان يتم توقيع العقود بشكل رسمي خلال الايام المقبلة بعد حسم بعض الامور المتعلقة بتشكيل الجهاز الفنى .

وكان مسئولو طهطا دخلوا في مفاوضات مع عدد من المدربين لتولي المهمة قبل التعاقد مع اكرامى عبدالعزيز مثل طارق السكران ،وجمال البحيري وياسر رضوان وإبراهيم شبانة مدرب فريق الفيروز السابق قبل فشل المفاوضات معهم.

وأنهى طهطا الموسم الحالي محتلا المركز التاسع برصيد 33 نقطة بدورى القسم الثانى بالمجموعة الأولى "مجموعة الصعيد".

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