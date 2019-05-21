كتاب جديد حول مواقع التراث العالمي في مصر

يصدر الدكتور عبد العزيز صلاح سالم، الأستاذ بكلية الآثار جامعة القاهرة والخبير الدولي في التراث كتابا جديدا عن مواقع التراث العالمي في مصر خلال الأيام المقبلة.



وكشف د.عبد العزيز سالم أن الكتاب كتب له التصدير الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الاسبق،والذي أوضح فيه أن الكتاب إضافة جديدة للمكتبة العربية وللعاملين في مجال الآثار،لمعرفة الآليات التي تقوم بها الدولة في تسجيل المواقع الأثرية.



وأوضح أن من أهم أجزاء هذا الكتاب هو الجزء الثاني،والذي يجعلنا نعرف الطرق التي تُتبع لإدراج المواقع الأثرية،والمراحل التي يتم فيها الإدراج، بالإضافة إلى طرق تقديم هذا الملف إلى إدارة التراث العالمي "اليونسكو".



ويعالج الفصل الأول في الكتاب " مفاهيم التراث العالمي ونظم الإدارة ووسائل الصون "،ويتناول الفصل الثاني " مواقع التراث العالمي في مصر"، وبيان وضعية تلك المواقع وأهميتها، مع بيان ضعف التمثيلية الدولية للمواقع المصرية في قائمة التراث العالمي.



حيث لا يوجد غير سبعة مواقع مصرية من بين 1092 موقعا عالميا، منها ستة مواقع ثقافية، وموقع واحد طبيعي، كما يتناول القائمة المصرية للممتلكات الثقافية غير المادية المسجلة في قائمة التراث العالمي غير المادي، والتي تتضمن ثلاثة ممتلكات هي، السيرة الهلالية، والتحطيب، والأراجوز.



كما يوضح آليات التطوير والاستثمار في مواقع التراث العالمي في مصر ودورها في التنمية السياحية في مصر،ويناقش الفصل الثالث آليات " المخاطر على مواقع التراث العالمي والرؤى المستقبلية للتنمية المستدامة"،والذي يوضح التحديات الطبيعية والبشرية التي تواجه مواقع التراث العالمي في مصر، والتي تؤثر بدورها على ديمومة وكفاءة مواقع التراث العالمي المصرية.



موضحا الرؤى المستقبلية في توظيف مواقع التراث العالمي في التنمية المستدامة في مصر،ويتضمن الفصل الرابع والأخير شرحًا وافيا لعمليات "ترشيح الممتلكات الثقافية في قائمة التراث العالمي".