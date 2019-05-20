شركة جيت توضح كيفية شراء تذاكر كأس الأمم الأفريقية .. فيديو

قال خالد عبد العزيز المدير الإقليمي لشركة جيت إن منظومة تنظيم بطولة كأس الامم الافريقية كانت تعمل مثل خلية نحل خاصة أنه من المفترض أن يتم تجهيز هذه الامور على الاقل فى 6 أشهر ولكنه تم إنجازها في أقصر وقت ممكن .



وأضاف عبد العزيز فى حواره لبرنامج "حضرة المواطن " ان هناك منظومة متكاملة لحجز التذاكر عبر الاون لاين او بشكل كاش. مشيرا إلى أنه من الغد متاح للجميع حجز التذاكر .



وتابع ان الاشتراك عبر موقع "تذكرتى دوت كوم" ويتم التسجيل من خلال الموقع لشراء التذكرة.

