الشباب والرياضة: كأس الأمم الإفريقية ستشهد تنظيما حافلا

قال الدكتور محمد فوزي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن القيادة السياسية داخل قدمت كل التدعيمات؛ من أجل تنظيم بطولة أمم إفريقيا بصورة لائقة أمام العالم.





وأضاف " فوزي"، في تصريحات هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن البطولة ستشهد تنظيمًا حافلًا يثبت جدارة مصر أمام العالم، وقدرتها على تنظيم المحافل الرياضية.





وأشار المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضية، إلى وجود تميمة أمم إفريقيا التي ظهرت على شكل توت عنخ آمون "الطفل" التي تعبر عن أصغر ملوك مصر وأعظمهم.





وأكد أن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضية يقومون بجولات تفقدية؛ من أجل متابعة سير العمل داخل الأماكن التي تستقل المنتخبات الوافدة، خلال بطولة أمم إفريقيا، وإثبات أن مصر بلد الأمن والأمان.