وصفة بجنيهين للتخلص من هيشان الشعر بسرعة غير متوقعة

مع التعرض المستمر للتلوث وأشعة الشمس والمواد الكيميائية أصبح الحفاظ على شعرك صحي أمرا صعبا يمكنك محاربة مشاكل الشعر بوصفة سهلة وسريعة يقدمها موقع بولد سكاى الهندي.



تساعد الوصفة على تحسين مرونة الشعر وتمنحك شعرا أكثر لمعانًا بفضل العسل وما له خصائص تساعد على ترطيب الشعر وتحمي الشعر من التلف وتجديد الشعر التالف..



قناع العسل والموز



كل ما تحتاجين لتطبيق القناع ..



2 ملعقة كبيرة عسل

ثمرة موز



طريقة تطبيق القناع ..



في وعاء يمزج الموز مع العسل وخلط المكونات جيدًا وضعي هذا الخليط على شعرك وتركه لمدة 25-30 دقيقة وشطفه جيدا.





قناع للشعر بزيت الموز والبيض وجوز الهند



البيض مصدر غني بالبروتين ويساعد على تجديد شعرك خترق زيت جوز الهند عميقًا في بصيلات الشعر لتغذية وإصلاح الشعر التالف.



مكونات



1 ثمرة موز

1 بيضة

1 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند

3 ملاعق كبيرة عسل



طريقة الاستعمال

في وعاء يمزج الموز و زيت الجوز الهند والعسل والبيض والموز ويتم وضعهم على الرأس وتدليك فروة الرأس لمدة 20 دقيقة

وضعيه على شعرك من الجذور إلى الأطراف وغطي شعرك باستخدام غطاء الدش وتركه لمدة ساعة وشطفه باستخدام شامبو خفيف وكرر هذا العلاج مرة واحدة في الأسبوع للنتيجة المرجوة.