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أخبار البلد

رانيا يحيى: الدراما يجب أن تسلط الضوء على النماذج النسائية الملهمة

الإثنين 20/مايو/2019 - 06:23 ص
صدى البلد
أمل مجدى
أكدت الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومى أن العنف الذي يبث عبر الدراما يؤثر على المجتمع كله والأطفال والشباب ويخلق حالة من العدوان.

وأضافت فى تصريحات خاصة لصدى البلد أن انتشار العنف فى المجتمع من الظواهر السلبية التى تتمنى أن تنتهى من الحياة ، وعلى المستوى الإبداعي والأخلاقي يحب أن تنتهى من الدراما ، وأن تخاطب الدراما الإيجابيات الموجودة فى المجتمع.

وعبرت عن أملها في أن يتم تسليط الضوء على نجاحات المرأة المصرية وعرض النماذج الجيدة من السيدات المكافحات مثل ؛زوجات الضباط اللاتى تتحملن الكثير من العناء، والنماذج التاريخية التى نسترجع بها ماضى مشرف ، وأن تكون هناك سيرة ذاتية لبعض الشخصيات الملهمة للشباب.

وأشارت إلى أن المجلس القومى للمرأة شكل لجنة لمتابعة ورصد صورة المرأة فى دراما رمضان، وسيقدم تقريره المفصل عن الأعمال خلال أيام.

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