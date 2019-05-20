أبو جبل يشعل مواقع التواصل.. ورواد تويتر: حسن مثال الأخ الأصيل

نال مسلسل أبوجبل إعجاب جماهير السوشيل ميديا، خاصة شخصية مصطفى شعبان التي تعكس معانى الاخوة والود والعادات والتقاليد المصرية الأصيلة.



تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى خاصة موقع التدوينات القصيرة تويتر هاشتاج #ابو_جبل بعد عرض 15 حلقة من المسلسل، وسيطرت شخصية حسن ابو جبل التى يؤديها مصطفى شعبان قائلين: "الله ع الاخ اللي بيوصل الحق لصحابو على الرغم من انو هوا اللي تعب فيه درس من دروس الحياة لازم نتعلمها من الحلقه دي بالرغم الحاجه والزعل والتعب إلا أنه أصر على وصول الحق لصحابو".



وقال آخر: "حسن باقى على أخواته رغم كل الى عملوه ودا أهم مفاهيم الاصالة مفعلين هاشتاج #أبو_جبل".



يذكر أن مسلسل أبو جبل من بطولة مصطفى شعبان ومحمد دياب ومحمد علي رزق ونجلاء بدر ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح.