اطمأن على جودة الوجبات .. رئيس جامعة بنى سويف يزور مستشفى الجامعة .. صور

زار الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، مستشفى الجامعة ، مساء الأحد، للاطمئنان على سير العمل وجودة الوجبات الغذائية المقدمة للمرضى، والاستماع إلى مشاكلهم في الأقسام المختلفة، وشملت الجولة التفقدية أقسام الاستقبال، والطوارئ، ووحدة الرعاية الجراحية.



كما استفسر رئيس الجامعة ، من المرضى عن الخدمة الطبية المتوفرة بالمستشفى ومدى رضاهم عن جودتها، وكذلك رضاهم عن الطاقم الطبي وسرعة إسعاف الحالات، موجهًا العاملين بقسم الطوارئ على حسن التعامل مع المرضى وتوفير ما يلزم في أسرع وقت ممكن.



كان رئيس الجامعة قد تابع ، سير العمل بالمدينة الجامعية للطالبات بشارع عبدالسلام عارف، وجودة الخدمات المقدمة بها، قبل الإفطار بدقائق و تحدث رئيس الجامعة ، مع الطالبات عن مستوى جودة الغذاء بوجه عام وخلال شهر رمضان بشكل خاص، للتأكد من سلامة وجود الغذاء ومطابقته لمعايير الصحة والجودة المتعارف عليها، وذلك حفاظًا على صحة الطالبات، مشددا على ضرورة النظافة الدائمة للمطبخ.



