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مساعد وزير الخارجية الأسبق: الولايات المتحدة الأمريكية طرف أساسي في الصراعات ..فيديو

الإثنين 20/مايو/2019 - 01:26 ص
صدى البلد
أيمن سيد
قال السفير هانى خلاف مساعد وزير الخارجية الأسبق إن الولايات المتحدة الأمريكية طرف أساسي في صراعات الشرق الاوسط سواء عبر دعمها لاسرائيل او من خلال غض الطرف عن الجماعات الإرهابية .

واضاف: أنه يتم الفصل بين الإدارة الأمريكية والشعب الأمريكي مشيرا الى ان ادارة ترامب تتميز بأنها صريحة ومباشرة وفجة ولديها مخططات للمنطقة لا تخفيها تعلن عنها بكل وضوح وجبروت .

وتابع: إن ما تقوم به امريكا الان من تحركات عسكرية من اجل تهيئة الاجواء لما يسمى بـ صفقة القرن مشيرا إلى أنه يجب على العرب التأنى فى اتخاذ مواقف مع جيرانهم .

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