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حوادث

تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات مصرع شاب أسفل عجلات مترو الشهداء

الإثنين 20/مايو/2019 - 02:01 ص
صدى البلد
اسلام مقلد
بدأ فريق من رجال مباحث القاهرة وشرطة النقل، فى تفريغ كاميرات المراقبة بمحطة مترو الشهداء؛ للوقوف على ملابسات حادث وفاة شاب أسفل عجلات المترو.

وقام رجال المباحث باستخراج أشلاء الجثة بصعوبة من أسفل عجلات المترو.

وقال أحد شهود العيان إن الشاب ألقى نفسه أمام المترو وتحول فى ثوانٍ إلى أشلاء.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الخدمات الأمنية بمحطة مترو الشهداء مفاده وجود متوفى اسفل عجلات المترو وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث، وتبين أن الجثة لشاب وتحولت إلى أشلاء وجارٍ الوقوف على ملابسات الحادث سواء كونه سقوطًا عاديًا أم حالة انتحار وقام رجال الإسعاف بنقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

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