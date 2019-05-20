تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات مصرع شاب أسفل عجلات مترو الشهداء

بدأ فريق من رجال مباحث القاهرة وشرطة النقل، فى تفريغ كاميرات المراقبة بمحطة مترو الشهداء؛ للوقوف على ملابسات حادث وفاة شاب أسفل عجلات المترو.





وقام رجال المباحث باستخراج أشلاء الجثة بصعوبة من أسفل عجلات المترو.





وقال أحد شهود العيان إن الشاب ألقى نفسه أمام المترو وتحول فى ثوانٍ إلى أشلاء.



