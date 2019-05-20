الرئيس يتسلم دعوة المشاركة فى قمة منظمة التعاون الإسلامى.. برلمانية: مشاركة مصر مهمة لدحر الإرهاب..أبو حامد: مناقشة التوتر بين إيران وأمريكا مطروح

غادة عجمى:
مشاركة مصر فى قمة منظمة التعاون الإسلامي مهمة لضرب الإرهاب
أبو حامد :
أبو حامد :
قمة منظمة التعاون الأسلامى قد تتناول التوتر بين إيران وتركيا
جمال محفوظ يوضح أهم ملفات قمة منظمة التعاون الإسلامي الرابعة عشرة
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أسامة بن أحمد نقلي، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة. وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السفير السعودي نقل إلى الرئيس تحيات الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كما سلم الدعوة الموجهة من الملك للمشاركة في الدورة الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى القمة، والمقرر عقدها نهاية شهر مايو الجاري بمكة المكرمة.
كما نقل السفير السعودي تقدير المملكة العربية السعودية العميق للموقف المصري القوي والداعم للمملكة إزاء إدانة الاستهداف الذي طال مؤخرًا محطتي ضخ للبترول بمنطقة الرياض، مضيفا أن الرئيس طلب نقل تحياته إلى شقيقه جلالة الملك وسمو ولي العهد، مؤكدًا سيادته تضامن مصر مع السعودية حكومةً وشعبًا في التصدي لكافة المحاولات الساعية للنيل من أمن واستقرار المملكة وأمن الخليج بوجهٍ عام، ومشددًا على متانة الروابط الأخوية والعلاقات الراسخة التي تجمع مصر والسعودية، وأن التحديات الراهنة المشتركة تفرض ضرورة التنسيق الوثيق من أجل مواجهة كافة التهديدات التي تستهدف الأمن القومي العربي والاستقرار الإقليمي.
وفى هذا الشأن قالت النائبة غادة عجمى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن دعوة الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، للرئيس عبد الفتاح السيسى للمشاركة فى الدورعة الرابعة عشر لمنظمة التعاون الإسلامى هى دعوة من أخ لأخيه.
واضافت عجمى خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الملفات المتوقع طرحها خلال القمة هو طرق نبذ التطرف والعنف الذى تتعرض لها المجتمعات الانسانية على يد الأرهاب الغاشم والوصول إلى بيان ختامى فى هذا الشأن بمثابة ضرب للإرهاب فى مقتل.
وأوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية أن مصر والسعودية دولتان شقيقتان لهما باع طويل فى الدفاع عن القضايا العربية فمصر مصدرة الاسلام والسعودية أرض الكعبة الشريفة.
ومن جانبه قال العميد جمال محفوظ عضو لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن المنطقة العربية تعج بالمشكلات المعقدة ومن المتوقع أن تتناول قمة منظمة التعاون الإسلامى الرابعة عشر بالسعودية هذه المشكلات ومحاولة إيجاد حلول جذرية لها.
وتابع محفوظ خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، قائلا: "ليس هناك وقت للخلافات الكل يشاهد سقوط دول عربية كثيرة بسبب الارهاب والتطرف والخلافات"، مؤكدا ضرورة أن تحذو الدول العربية حذو مصر فى مكافحة الارهاب على مستوى العالم الذى بدأته بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأصاف عضو لجنة العلاقات الخارجية، أنه من المتوقع أيضا طرح ملف التطرف والتفجيرات التي يتعرض لها المسلمون فى عدة دول، مشيرا إلى أن الحل هو لم الشمل العربى وخاصة الشباب لمواجهة كافة التحديات الراهنة.
وفى سياق متصل قال الدكتور محمد أبو حامد عضو مجلس النواب،أنه من المتوقع أن اكون الأحدث غير الانسانية والاعتداءات التى يتعرض لها المسلمون فى عدة دول من أهم الملفات التى سيتم تناولها خلال القمة الرابعة عشر لمنظة التعاون الأسلامى المقرر عقدها بالمملكة العربية السعودية.
وتابع أبو حامد خلال تصريحات لـ:"صدى البلد" من المتوقع أيضا أنه سيتم التطرق إلى الموضوعات الخاصة بتجديد الخطاب الدينى وضرورة مكافحة الفكر المتطرف و الإرهاب، إضافة إلى حالة التوتر الكبيرة فى الشرق الأوسط التى تنبأ بحدوث حرب بين الولايات المتحدة وإيران.
جمال محفوظ يوضح أهم ملفات قمة منظمة التعاون الإسلامي الرابعة عشرة
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أسامة بن أحمد نقلي، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة. وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السفير السعودي نقل إلى الرئيس تحيات الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كما سلم الدعوة الموجهة من الملك للمشاركة في الدورة الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى القمة، والمقرر عقدها نهاية شهر مايو الجاري بمكة المكرمة.
كما نقل السفير السعودي تقدير المملكة العربية السعودية العميق للموقف المصري القوي والداعم للمملكة إزاء إدانة الاستهداف الذي طال مؤخرًا محطتي ضخ للبترول بمنطقة الرياض، مضيفا أن الرئيس طلب نقل تحياته إلى شقيقه جلالة الملك وسمو ولي العهد، مؤكدًا سيادته تضامن مصر مع السعودية حكومةً وشعبًا في التصدي لكافة المحاولات الساعية للنيل من أمن واستقرار المملكة وأمن الخليج بوجهٍ عام، ومشددًا على متانة الروابط الأخوية والعلاقات الراسخة التي تجمع مصر والسعودية، وأن التحديات الراهنة المشتركة تفرض ضرورة التنسيق الوثيق من أجل مواجهة كافة التهديدات التي تستهدف الأمن القومي العربي والاستقرار الإقليمي.
وفى هذا الشأن قالت النائبة غادة عجمى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن دعوة الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، للرئيس عبد الفتاح السيسى للمشاركة فى الدورعة الرابعة عشر لمنظمة التعاون الإسلامى هى دعوة من أخ لأخيه.
واضافت عجمى خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الملفات المتوقع طرحها خلال القمة هو طرق نبذ التطرف والعنف الذى تتعرض لها المجتمعات الانسانية على يد الأرهاب الغاشم والوصول إلى بيان ختامى فى هذا الشأن بمثابة ضرب للإرهاب فى مقتل.
وأوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية أن مصر والسعودية دولتان شقيقتان لهما باع طويل فى الدفاع عن القضايا العربية فمصر مصدرة الاسلام والسعودية أرض الكعبة الشريفة.
ومن جانبه قال العميد جمال محفوظ عضو لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن المنطقة العربية تعج بالمشكلات المعقدة ومن المتوقع أن تتناول قمة منظمة التعاون الإسلامى الرابعة عشر بالسعودية هذه المشكلات ومحاولة إيجاد حلول جذرية لها.
وتابع محفوظ خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، قائلا: "ليس هناك وقت للخلافات الكل يشاهد سقوط دول عربية كثيرة بسبب الارهاب والتطرف والخلافات"، مؤكدا ضرورة أن تحذو الدول العربية حذو مصر فى مكافحة الارهاب على مستوى العالم الذى بدأته بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأصاف عضو لجنة العلاقات الخارجية، أنه من المتوقع أيضا طرح ملف التطرف والتفجيرات التي يتعرض لها المسلمون فى عدة دول، مشيرا إلى أن الحل هو لم الشمل العربى وخاصة الشباب لمواجهة كافة التحديات الراهنة.
وفى سياق متصل قال الدكتور محمد أبو حامد عضو مجلس النواب،أنه من المتوقع أن اكون الأحدث غير الانسانية والاعتداءات التى يتعرض لها المسلمون فى عدة دول من أهم الملفات التى سيتم تناولها خلال القمة الرابعة عشر لمنظة التعاون الأسلامى المقرر عقدها بالمملكة العربية السعودية.
وتابع أبو حامد خلال تصريحات لـ:"صدى البلد" من المتوقع أيضا أنه سيتم التطرق إلى الموضوعات الخاصة بتجديد الخطاب الدينى وضرورة مكافحة الفكر المتطرف و الإرهاب، إضافة إلى حالة التوتر الكبيرة فى الشرق الأوسط التى تنبأ بحدوث حرب بين الولايات المتحدة وإيران.