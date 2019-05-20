ياسمين الخطيب عن مباراة زمالك: معانا يارب

مع بداية الشوط الثانى من مباراة الزمالك و نهضة بركان المغربي في مباراة الذهاب من نهائي الكونفدرالية الأفريقية.
تمنت الإعلامية والكاتبة ياسمين الخطيب الفوز للزمالك مغردة عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر قائلة: "قولوا معانا يارب وينصر الزمالك الكونفدرالية للزمالك"؟.
وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل بنتيجة 0/0.
تمنت الإعلامية والكاتبة ياسمين الخطيب الفوز للزمالك مغردة عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر قائلة: "قولوا معانا يارب وينصر الزمالك الكونفدرالية للزمالك"؟.
وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل بنتيجة 0/0.