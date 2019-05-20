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فن

ياسمين الخطيب عن مباراة زمالك: معانا يارب

الإثنين 20/مايو/2019 - 02:11 ص
صدى البلد
كريم ناصر
مع بداية الشوط الثانى من مباراة الزمالك و نهضة بركان المغربي في مباراة الذهاب من نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

تمنت الإعلامية والكاتبة ياسمين الخطيب الفوز للزمالك مغردة عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر قائلة: "قولوا معانا يارب وينصر الزمالك الكونفدرالية للزمالك"؟.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل بنتيجة 0/0.
ياسمين الخطيب عن مباراة زمالك: معانا يارب

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