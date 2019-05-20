إحالة شقيقين إلى المفتى لقتلهما والدهما بالمنيا

قررت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار محمد فوزى محمود رئيس المحكمة وعضوية المستشارين وائل عمر الشحات وتامر كمال نجيب، وأمانة سر وائل عبد الحميد، وثروت حكيم، إحالة أوراق شقيقين إلى مفتى الجمهورية لأخذ الراى الشرعى فى إعدامهما والمتهمين بقتل والدهما عام 2016 .



وقضت المحكمة، بإعدام كل من شكل . م . ع31 سنة سباك، وشقيقه ياسر 36 سنة سباك، حضوريا بإحالة أوراقهما إلى مفتى الجمهورية، بتهمة قتل والدهما محمد . ع . ع 61 سنة فلاح بابو قرقاص فى الأول من أغسطس عام 2016 .



كما قضت ذات المحكمة بالسجن المؤبد، حضوريا لـ7 أشخاص أخرين، أبناء عمومة بتهمة تحريض المتهمين الأول والثانى، والتخطيط لقتل والدهم على خلفية خلافات ونزاعات مالية بين المتهمين والمجنى عليه.



وأمرت النيابة العامة بإحالة أوراق القضية إلى المحاكمة بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة أسلحة نارية وطلقات ذات أعيرة بدون ترخيص، والقتل والتحريض لنفس بشرية دون ذنب.





