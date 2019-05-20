ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

إحالة شقيقين إلى المفتى لقتلهما والدهما بالمنيا

الإثنين 20/مايو/2019 - 02:32 ص
احالة شقيقين الى
احالة شقيقين الى المفتى لقتلهما والدهما بالمنيا
ايمن رياض
قررت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار محمد فوزى محمود رئيس المحكمة وعضوية المستشارين وائل عمر الشحات وتامر كمال نجيب، وأمانة سر وائل عبد الحميد، وثروت حكيم، إحالة أوراق شقيقين إلى مفتى الجمهورية لأخذ الراى الشرعى فى إعدامهما والمتهمين بقتل والدهما عام 2016 .

وقضت المحكمة، بإعدام كل من شكل . م . ع31 سنة سباك، وشقيقه ياسر 36 سنة سباك، حضوريا بإحالة أوراقهما إلى مفتى الجمهورية، بتهمة قتل والدهما محمد . ع . ع 61 سنة فلاح بابو قرقاص فى الأول من أغسطس عام 2016 .

كما قضت ذات المحكمة بالسجن المؤبد، حضوريا لـ7 أشخاص أخرين، أبناء عمومة بتهمة تحريض المتهمين الأول والثانى، والتخطيط لقتل والدهم على خلفية خلافات ونزاعات مالية بين المتهمين والمجنى عليه.

وأمرت النيابة العامة بإحالة أوراق القضية إلى المحاكمة بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة أسلحة نارية وطلقات ذات أعيرة بدون ترخيص، والقتل والتحريض لنفس بشرية دون ذنب.


ترشيحاتنا

نجيب ساويرس: إيران تلعب بالنار .. ووزير الرياضة السابق يرد

على الرغم من الهزيمة .. نجم بيراميدز يشيد بأداء لاعبي الزمالك

عمر صلاح ينقذ مرمى الزمالك من البركان المغربي

تعرف على 6 عبادات يؤديها الأحياء وينتفع بها الأموات ويصل ثوابها إليهم

الزمالك ونهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية .. بث مباشر

سيد عبد الحفيظ يفجر مفاجأة عن تأجيل مباراة الأهلي والمقاولون العرب

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عقب حادث الجيزة.. وزيرة السياحة تزور السائحين وتصطحب مجموعة في جولة بمنطقة الأهرامات

وصول لاعبي الزمالك والحكام إلى الملعب البلدي .. صور

تسبب السرطان.. ضبط 6 أطنان مخلفات طبية قبل تحويلها لـ أكواب وأطباق بـ المنصورة