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منوعات

في منتهى الغرابة.. هذا ما اشترته أوبرا وينفري بأول مليون دولار

الإثنين 20/مايو/2019 - 02:29 ص
صدى البلد
نهى حمدي
كشفت المذيعة الأمريكية "أوبرا وينفري"، عن أول عملية شراء قامت بها بعد حصولها على أول شيك بقيمة مليون دولار، الأمر الذي كان محل استغراب ودهشة كثيرين.

فأثناء تسجيل "وينفري" مقطع فيديو مع الأطفال لطرحه على قناتها على "يوتيوب" فاجأتها طفلة صغيرة بسؤال عن أول مبلغ حصلت عليه، فكان رد "وينفري" في قمة الغرابة، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.

فأجبت "وينفري" بأن عند تلقيها أول شيك لها بقيمة مليون دولار، قامت بالتقاط صورة لها وهي تمسك به، وكانت أولى مشترياتها بهذا المبلغ "مناشف".

بالنسبة إلى قرارها بإنفاق المال على مستلزمات الحمام الفاخرة، قالت "وينفري" البالغة من العمر 65 عامًا بروكلين البالغة من العمر خمس سنوات: "أنا أحب المناشف الرائعة".

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