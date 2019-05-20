مباشر .. الزمالك 0 - 0 نهضة بركان .. VAR ينقذ الأبيض.. وكهربا يهدر هدفا بعد 75 دقيقة

أنقذت تقنية الفيديو المعروفة بـ VAR فريق الزمالك من احتساب ركلة جزاء لصالح نهضة بركان وأهدر كهربا هدفا للفارس الأبيض بعد مرور 75 دقيقة في مباراة الذهاب المقامة حاليا على الملعب البلدى فى نهائى كأس الكونفدرالية.



شهد مطلع الشوط الثاني مواصلة الفريق المغربي الضغط من منتصف الملعب على الخطوط الخلفية للفارس الأبيض ونجح محمد عبدالغنى فى إفشال محاولات التوجولي لابا كودجوا فى اختراق العمق الزملكاوى فى الدقيقة 47.



وسقط فى الدقيقة 48 الثنائى عمر السعيد وأحمد سيد زيزو بعد الالتحام القوى من جانب لاعبو الفريق المغربي واضطر الحكم الزامبي الى إيقاف المباراة لخضوع لاعبى الزمالك إلى العلاج وفى الدقيقة 50 تعرض عمر السعيد للسقوط عقب الإصطدام فى رأسه من جانب لاعب المنافس وحصل اللاعب على بطاقة صفراء بداعى التمثيل.



سدد كهربا فى الدقيقة 55 كرة خلفية مزدوجة أبعدها الحارس المغربي بصعوبة الى ضربة ركنية وتضيع فرصة تسجيل هدف أول للزمالك ومنح حكم اللقاء فى الدقيقة 60 البطاقة الصفراء للاعب التونسي حمدى النقاز لعرقلته احد لاعبى الفريق المغربي. وأهدر كهربا فى الدقيقة 67 هدفا محققا بعدما انفرد بحارس المرمى المغربي سدد الكرة الى جوار المرمى.



ولجأ حكم اللقاء الزامبي الى تقنية الفيديو بعدما اعترض لاعبو نهضة بركان على عدم احتساب ركلة جزاء بداعى اصطدام الكرة فى يد مدافع الفارس الأبيض ورفض احتساب ركلة الجزاء فى الدقيقة 70.



