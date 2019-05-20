صبح وليل .. اعرف حالة الطقس ودرجة الحرارة في محافظتك اليوم الإثنين

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم، الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارًا لطيف ليلًا.





وتقلّ الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على القاهرة وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس؛ مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.





وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح بين متر ونصف ومترين، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متران إلى متران ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.





وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر

القاهرة 19 34





الإسكندرية 17 31





الزقازيق 18 34





السويس 18 33





العريش 17 26





شرم الشيخ 25 35





الغردقة 26 36





بني سويف 20 36





المنيا 21 37





أسيوط 20 36





سوهاج 21 37





قنا 22 38





الأقصر 23 39





أسوان 24 39









درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 27 40





المدينة 24 38





الرياض 24 38





المنامة 29 35





أبوظبى 30 38





الدوحة 28 35





الكويت 25 37





دمشق 13 32





بيروت 18 26





عمان 16 31





القدس 16 28





غزة 18 26







