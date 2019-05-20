شاهد.. ريهام حجاج تؤدي مناسك العمرة

سافرت الفنانة ريهام حجاح للسعودية برفقة زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة لأداء العمرة .
ونشرت ريهام صورة على انستجرام وهي ترتدي ملابس سوداء وغطاء رأس وظهرت وخلفها الكعبة وعلقت ريهام قائلة:"يارب اكتبها لكل اللى نفسه فيها".
يذكر ان اخر اعمال ريهام حجاج مسلسل كارمن والتى قدمت من خلاله أولى بطولاتها فى التليفزيون وحقق المسلسل نسبة مشاهدة مرتفعة.
ونشرت ريهام صورة على انستجرام وهي ترتدي ملابس سوداء وغطاء رأس وظهرت وخلفها الكعبة وعلقت ريهام قائلة:"يارب اكتبها لكل اللى نفسه فيها".
يذكر ان اخر اعمال ريهام حجاج مسلسل كارمن والتى قدمت من خلاله أولى بطولاتها فى التليفزيون وحقق المسلسل نسبة مشاهدة مرتفعة.