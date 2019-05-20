ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

شاهد.. ريهام حجاج تؤدي مناسك العمرة

الإثنين 20/مايو/2019 - 03:01 ص
صدى البلد
سمر سعد
سافرت الفنانة ريهام حجاح للسعودية برفقة زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة لأداء العمرة .

ونشرت ريهام صورة على انستجرام وهي ترتدي ملابس سوداء وغطاء رأس وظهرت وخلفها الكعبة وعلقت ريهام قائلة:"يارب اكتبها لكل اللى نفسه فيها".

يذكر ان اخر اعمال ريهام حجاج مسلسل كارمن والتى قدمت من خلاله أولى بطولاتها فى التليفزيون وحقق المسلسل نسبة مشاهدة مرتفعة.
شاهد.. ريهام حجاج تؤدي مناسك العمرة

ترشيحاتنا

نجيب ساويرس: إيران تلعب بالنار .. ووزير الرياضة السابق يرد

الانتحار يدق الأعناق.. طبيب بشري يلقي نفسه من الطابق الثاني بمنطقة جليم.. وربة منزل تقفز من الشرفة هربا من زوجها بعد أن وجدها في وضع مخل مع عشيقها

علي جمعة يوضح حكم استخدام بخاخة الحساسية للصائم

الزمالك ونهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية .. بث مباشر

شاروبيم في جولة ليلية مفاجئة بحي غرب المنصورة: مستاء جدا مما شاهدته

مذبحة في البرازيل.. مسلحون يقتلون 11 شخصا في حصيلة أولية ..فيديو

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحول إلى أشلاء.. أول صور لـ حادث انتحار شاب أسفل عجلات المترو بالشهداء

عقب حادث الجيزة.. وزيرة السياحة تزور السائحين وتصطحب مجموعة في جولة بمنطقة الأهرامات

وصول لاعبي الزمالك والحكام إلى الملعب البلدي .. صور