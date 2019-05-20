وزير الأوقاف: الدخلاء على الدعوة لا مكان لهم في مساجدنا

التقى الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الأحد، بقيادات الدعوة بمحافظة دمياط، وعدد من الأئمة بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور منال عوض ميخائيل محافظ دمياط، واللواء عصام الليثي سكرتير عام المحافظة، والشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



وخلال اللقاء أكد الوزير أن الاهتمام بالمسجد مبنى ومعنى هو أهم دور للأئمة، من خلال المحافظة على نظافتها، وصيانتها، وأنه لا يسمح لأي إمام أن يستضيف غير مصرح له من قبل الأوقاف، إذ الدخلاء على الدعوة لا مكان لهم في مساجدنا، حيث إن المساجد قد خصصت للدعوة الوسطية وبيان يسر وسماحة الشريعة الإسلامية.



وبين أن وزارة الأوقاف تقدم لأبنائها الأئمة العديد من الدورات التدريبية والتثقيفية؛ ليكون الإمام مواكبا للتطور العصري والتكنولوجي.



وأكد أن مشروع صكوك الأضاحي له عدة أبعاد، منها المحافظة على البيئة من خلال الذبح في الأماكن المعدة لذلك ، ومنها إيصال الحق إلى مستحقيه من خلال التوزيع العادل على جميع أنحاء الجمهورية، مع مراعاة الأكثر احتياجًا، والأسر الأولى بالرعاية ، مبينًا أن جميع القائمين على صكوك الأضاحي ، والعاملين فيها متطوعون لا يتقاضون أجرًا إلا من الله عز وجل، كما أنه لا يوجد أي فاقد من الأضحية ، مما يضمن وصولها خالصة لمستحقيها.