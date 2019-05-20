قاتل حارس الدقي: كنت بدور على حاجة أسرقها .. وخوفي من الفضيحة خلاني أقتله

المخدرات ضيعت دماغي كنت بدور على أي "سريقة" عشان اشتري ترامادول بس ملقتش حاجة في كرافان حارس كوبري الدقي قلت أقتله وخلاص.. كلمات لخص بها المتهم بقتل حارس أعمال صيانة كوبري الدقي جريمته.



قال المتهم علاء هنداوى ٣٥ سنة مسجل خطر سرقات في تحقيقات باشرها المستشار محمد شرف مدير نيابة حوادث شمال الجيزة على مدار ٩ ساعات إنه مسجل خطر سرقات وقضى عقوبة السجن ١٠ سنوات في السطو على منزل وسرقته بالإكراه عام ٢٠٠٦ وتم الإفراج عنه عام ٢٠١٦، واضاف المتهم انه تجول يوم الجريمة في منطقة الدقي بحثا عن "سريقة" ليتمكن من شراء مخدر الترامادول لإدمانه عليه.



واستكمل المتهم: إنه شاهد كمية من شكائر الأسمنت وحديد التسليح والمواتير أسفل كوبري الدقي فقرر التسلل إلى موقع الأعمال لسرقة اي منها وبيعها وعندما قفز من البوابة الخلفية وحاول حمل تلك المواد فوجئ بثقلها الشديد فبدأ التفكير في شيء أقل ثقلا لسرقته فلاحظ كرفان أمامه معقبا: "شبه اللي بناه عادل امام في فيلم كراكون في الشارع".



وتابع: "دخل إليه وشاهد رجلا نائما وبدأ في البحث عن اي اموال او هاتف محمول لسرقته وعندما لم يجد شيئا قرر قتل الحارس النائم خشية شعوره به وفضحه واعادته للسجن مرة أخرى فأخرج سلاحه "سكين" من بين طيات ملابسه وباغت الحارس بعدة طعنات في الرقبة فتفجرت منها الدماء ولوثت بنطاله وحذاءه ففر هاربا عندما شاهد الحارس يخرج وراءه مترنحا ويضع يده على موضع الطعنات.



وأضاف المتهم أنه تسلق السور للخارج وهرب لشارع جانبي وراقب منه مسرح الجريمة فشاهد تجمع عدد من الأشخاص حول المجني عليه الذي سقط على الارض قتيلا، فهرب وقام بتغيير ملابسه وحذائه وتخلص منهم مع سلاح الجريمة في حديقة وزارة الزراعة على بعد أمتار من مسرح الحادث.



كشفت التحقيقات بإشراف المستشار محمد المنشاوي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية أن المتهم أثناء هروبه طبع حذائه آثار الدماء على شيكارة اسمنت أسفل السور و رصدته إحدى كاميرات المراقبة في شارع جانبي يقوم بمسح حذائه والسكين بمنديل ويلقيه على الارض فتوجهت النيابة برفقة خبراء الأدلة الجنائية ورفعت المنديل والدماء والتي تبين أنها دماء القتيل، وعندما تمكنت مباحث الدقي من إلقاء القبض على المتهم أثناء سيره بمنطقة الدقي أرشد عن سلاح الجريمة وملابسه بمكان تخلصه منها وتم تحريزها وإرسالها للنيابة العامة.



وجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد المقترن بالسرقة وامرت بحبسه ٤ أيام على ذمة التحقيقات جددها قاضي المعارضات ١٥ يوما عندما أقر أمامه للمرة الثانية بارتكاب الجريمة.