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حوادث

اليوم.. الحكم على 7 متهمين بالاتجار في الأعضاء البشرية بعين شمس

الإثنين 20/مايو/2019 - 06:01 ص
محاكمة
محاكمة
رامى المهدي - اسلام مقلد
تنطق اليوم محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، الحكم على 7 متهمين بالاتجار في الأعضاء البشرية بمنطقة عين شمس.

يصدر القرار برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم وعضوية المستشارين محمد الجندي وعلي مختار، وأمانة سر محمد فريد وأيمن عبد اللطيف.

تضمنت تحقيقات أحمد أبو الليل مدير نيابة حوادث شرق القاهرة بإشراف المستشار أحمد عز الدين المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة، قيام المتهمين عبد الرحمن عاطف وشهرته عاطف التلياني ٢٠ سنة مبيض محارة وعبد الله رمضان ٢٢ سنة نجار وطارق أحمد خليل وشهرته طارق كشري ١٩ سنة وعايدة إبراهيم وشهرتها أم جنا ٢٣ سنة عاملة وشعبان محمد مصلح ٣٢ سنة عامل وياسر مرزوق الشافعي ٤٠ سنة فني صيانة ومحمود يسري وشهرته أبو جنا هارب، بتكوين خلية إجرامية في غضون عام ٢٠١٦ بمنطقة عين يقوم على إدارتها متهم متوفي باستغلال حالة الضعف والحاجة للمال لدى الضحايا باستئصال أعضائهم البشرية وترتب على ذلك إصابة المجني عليهما عماد حمدي وبدر محمود والطفل بعاهة مستديمة يستحيل برؤها في استئصال كلاهم.

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