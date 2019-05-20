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برلمان

برلماني: قمة منظمة التعاون الإسلامي تناقش حالة التوتر بالشرق الأوسط

الإثنين 20/مايو/2019 - 02:53 ص
الرئيس السيسي وسفير
الرئيس السيسي وسفير السعودية بالقاهرة
أسامة علي
قال الدكتور محمد أبو حامد عضو مجلس النواب، إنه من المتوقع أن الأحداث غير الإنسانية والاعتداءات التي يتعرض لها المسلمون فى عدة دول ستكون من أهم الملفات التى سيتم تناولها خلال القمة الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي المقرر عقدها بالمملكة العربية السعودية.

وتابع أبو حامد خلال تصريحات لـ"صدى البلد" أنه من المتوقع أيضا أن يتم التطرق إلى الموضوعات الخاصة بتجديد الخطاب الدينى وضرورة مكافحة الفكر المتطرف والإرهاب، إضافة إلى حالة التوتر الكبيرة فى الشرق الأوسط التى تنبئ بحدوث حرب بين الولايات المتحدة وإيران.

كان أسامة بن أحمد نقلي، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، سلم الرئيس عبد الفتاح السيسى الدعوة الموجهة من جلالة الملك للمشاركة في الدورة الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى القمة.

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