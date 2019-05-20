ضبط 35 قطعة سلاح نارى وتنفيذ 53 ألف حكم قضائى

قامت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء.



أسفرت جهود الحملة فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 35 قطعة سلاح نارى بحوزة 32متهما.



و فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (53733) حكما قضائيا متنوعا، و ضبط (99) قضية مخدرات بحوزة (108) متهمين، كما تم ضبط (34) متهما مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا مختلفة ، و(2) هاربين من تنفيذ حكم المراقبة، و (232) دراجة نارية مخالفة، و سيارة مُبلغ بسرقتها.



و فى مجال ضبط المخالفات المرورية وإشغالات الطرق والبيئة، تم ضبط (32661) مخالفة مرورية متنوعة ، (1435) مخالفة مرافق متنوعة ، (31) قضية بيئة، و فحص (74) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة تبين إيجابية (4) منهم، و ضبط (24) قضية مصنفات متنوعة .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.



