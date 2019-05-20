ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضبط 35 قطعة سلاح نارى وتنفيذ 53 ألف حكم قضائى

الإثنين 20/مايو/2019 - 04:32 ص
صورة أرشيفية - الاجهزة
صورة أرشيفية - الاجهزة الامنية
مصطفى الرماح - محمد العيسوى
قامت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء.

أسفرت جهود الحملة فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 35 قطعة سلاح نارى بحوزة 32متهما.

و فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (53733) حكما قضائيا متنوعا، و ضبط (99) قضية مخدرات بحوزة (108) متهمين، كما تم ضبط (34) متهما مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا مختلفة ، و(2) هاربين من تنفيذ حكم المراقبة، و (232) دراجة نارية مخالفة، و سيارة مُبلغ بسرقتها.

و فى مجال ضبط المخالفات المرورية وإشغالات الطرق والبيئة، تم ضبط (32661) مخالفة مرورية متنوعة ، (1435) مخالفة مرافق متنوعة ، (31) قضية بيئة، و فحص (74) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة تبين إيجابية (4) منهم، و ضبط (24) قضية مصنفات متنوعة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

ترشيحاتنا

أجيري يكتفي بـ 23 لاعبا.. ووجوه جديدة في قائمة كان 2019

بعد الخسارة .. رئيس الزمالك يهاجم معلق المباراة ويحرم جروس من المكافأة

وفاة شخص أسفل عجلات مترو الشهداء

أنباء صادمة لمستخدمي هواتف Huawei.. ابحثوا عن بديل

إفطار العيلة .. ملخص لقاء الرئيس السيسي مع مجموعة من مواطنين بمقر إقامته.. فيديو

تصريحات نارية لـ جروس عقب هزيمة الزمالك من نهضة بركان

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحول إلى أشلاء.. أول صور لـ حادث انتحار شاب أسفل عجلات المترو بالشهداء

عقب حادث الجيزة.. وزيرة السياحة تزور السائحين وتصطحب مجموعة في جولة بمنطقة الأهرامات

وصول لاعبي الزمالك والحكام إلى الملعب البلدي .. صور