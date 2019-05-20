محمد داود يوصي باغتنام الفرصة السنوية للتطهر من الذنوب بصيام رمضان

قال الدكتور محمد محمد داود، المفكر الإسلامي والأستاذ بجامعة قناة السويس، إن الصوم فرصة للتطهر من الذنوب والآثام، منوهًا بأن الله عزَّ وجلَّ أعطانا فرصة يومية للتطهر من الذنوب بالصلوات الخمس وفرصة أسبوعية بيوم الجمعة.



وأوضح «داود» خلال حلقة برنامج «لماذا؟» المُذاع عبر قناة أهل القرآن، أن الله عزَّ وجلَّ أعطانا فرصة سنوية للتطهر من الأوزار والآثام فى شهر رمضان، قال النبى صلى الله عليه وسلم-: «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فى أن يدع طعامه وشرابه»، وقوله صلى الله عليه وسلم : «من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدم من ذنبه».



وأضاف أنه كما يكون الصيام وسيلة للمغفرة فإنه كذلك يأتى شفيعًا لصاحبه يوم القيامة، قال النبى -صلى الله عليه وسلم- : «الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة».



