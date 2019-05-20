تعرف على ما قاله كبير مشجعي الأهلي عقب خسارة الزمالك

علق الفنان نبيل الحلفاوي على نتيجة مباراة الزمالك و نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية والتي انتهت قبل قليل بهدف قاتل للفريق المغربي في الدقيقة 94.



وكتب على "تويتر" قائلا: "‏‏‏معلهش، الحد الأدنى من الخسائر، الزمالك يقدر يسجل هدفين هنا، المهم انهم ما يسجلوش، حظ اليوم لن يتكرر، جنش هو مفتاح التتويج، وبالمناسبة برافو عمر صلاح".



وينتظر الفريقان الحسم في مباراة الإياب يوم 26 مايو الجاري.