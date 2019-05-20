ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

تعرف على ما قاله كبير مشجعي الأهلي عقب خسارة الزمالك

الإثنين 20/مايو/2019 - 03:19 ص
نبيل الحلفاوى
نبيل الحلفاوى
محمد بدران
علق الفنان نبيل الحلفاوي على نتيجة مباراة الزمالك و نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية والتي انتهت قبل قليل بهدف قاتل للفريق المغربي في الدقيقة 94.

وكتب على "تويتر" قائلا: "‏‏‏معلهش، الحد الأدنى من الخسائر، الزمالك يقدر يسجل هدفين هنا، المهم انهم ما يسجلوش، حظ اليوم لن يتكرر، جنش هو مفتاح التتويج، وبالمناسبة برافو عمر صلاح".

وينتظر الفريقان الحسم في مباراة الإياب يوم 26 مايو الجاري.
تعرف على ما قاله كبير مشجعي الأهلي عقب خسارة الزمالك

ترشيحاتنا

صفقة القرن.. أمريكا تكشف 4 محاور للسلام والانتعاش في الشرق الأوسط

ياسمين الخطيب عن مباراة الزمالك ونهضة بركان: هاموت بسكتة دماغية

تبدأ من البحرين.. خطوة جديدة للولايات المتحدة تخدم صفقة القرن

أول اعتراف من إيران بتدبير الهجوم على المنشآت النفطية السعودية

شريف مدكور يعود إلى الشاشة بعد استئصاله ورما سرطانيا

تعرف على ما قاله كبير مشجعي الأهلي عقب خسارة الزمالك

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحول إلى أشلاء.. أول صور لـ حادث انتحار شاب أسفل عجلات المترو بالشهداء

عقب حادث الجيزة.. وزيرة السياحة تزور السائحين وتصطحب مجموعة في جولة بمنطقة الأهرامات

وصول لاعبي الزمالك والحكام إلى الملعب البلدي .. صور