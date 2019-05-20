الداخلية تتصدى للمخالفين.. ضبط 26 قضية تموينية و81 مخالفة مرورية

واصلت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملاتها الأمنية والانضباطية المكبرة، لتحقيق الانضباط للشارع المصرى، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية.



وأسفرت (خلال 24 ساعة) عن ضبط (34 حالة إشغال طريق – 3 قطع سلاح أبيض ، 26 قضية تموينية ، 81 مخالفة مرورية ، كما تم تنفيذ 8 أحكام قضائية متنوعة) بنطاق مديرية أمن الإسكندرية، و (8 قطع سلاح أبيض ، 562 مخالفة مرافق ، 266 مخالفة مرورية ، 272 حالة إشغال طريق ، 15 قضية تموينية) بنطاق مديرية أمن الغربية، و (867 مخالفة مرورية ، 88 قضية تموينية ، كما تم تنفيذ 1036 حكما قضائيا، تأمين تنفيذ 301 قرار إزالة ) بنطاق مديرية أمن الفيوم.



كما تم تأمين تنفيذ (5 قرارات إزالة تعديات)بنطاق مديرية أمن الأقصر، وضبط (13 قضية تموينية متنوعة ، 266 مخالفة مرافق ، 594 مخالفة مرورية ، وتنفيذ 385 حكما قضائيا متنوعا بنطاق مديرية أمن أسوان.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



