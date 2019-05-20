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رياضة

فوزي الأهلي مشيدا بـ مدرب حراس نادي الزمالك: هايل ومحترم

الإثنين 20/مايو/2019 - 03:19 ص
احمد فوزى
احمد فوزى
محمد بدران
حرص أحمد فوزي حارس مرمى الأهلى السابق، على توجيه رسالة لمدرب حراس الزمالك وذلك بعد تألق عمر صلاح خلال مباراة الفريق أمام نهضة بركان المغربي والتي انتهت بهدف قاتل للأخير عن طريق لاعبه «لابا» في الدقيقة 94، في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

وكتب على "تويتر" ‏‏‏قائلا: شابوه مدرب حراس مرمى نادي الزمالك، غير من أداء جنش جدا وخلاه حاجة تانية محترمة، يلعب عماد السيد يصد بنالتي ويتألق ويحافظ على مكسب الزمالك في مباراة الداخلية، يلعب عمر صلاح في لحظة فارقة ويفرق مع الزمالك كتير ويتألق، إذن مدرب هايل ومحترم ".

وينتظر الفريقان الحسم في مباراة الإياب يوم 26 مايو الجاري.
فوزي الأهلي مشيدا بـ مدرب حراس نادي الزمالك: هايل ومحترم

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