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رياضة

حسن المستكاوي: عمر صلاح هزم كل الضغوط ونجح باقتدار وكان نجما

الإثنين 20/مايو/2019 - 03:17 ص
حسن المستكاوي
حسن المستكاوي
محمد بدران
أشاد الناقد الرياضي حسن المستكاوي بالأداء الرجولى للاعبي الزمالك خلال مباراة الفريق أمام نهضة بركان المغربي والتي انتهت بهدف قاتل لفريق نهضة بركان عن طريق لاعبه «لابا» في الدقيقة 94، في ذهاب نهائي الكونفدرالية والتي أقيمت مساء أمس الأحد بالمغرب.

وكتب على "تويتر" ‏‏‏‏‏أداء رجولي قوى للاعبي الزمالك وخطأ دفاعي تفوق فيه لاعبين علي ثلاثة مدافعين منح نهضة بركان هدفا وحيدا للتوجولي الخطير كودجو . أهدر الزمالك ٣ فرص للتهديف مقابل ٣ فرص للنهضة .. عمر صلاح هزم كل الضغوط ونجح باقتدار وكان نجما ".


وينتظر الفريقان الحسم في مباراة الإياب يوم 26 مايو الجاري.
حسن المستكاوي: عمر صلاح هزم كل الضغوط ونجح باقتدار وكان نجما

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