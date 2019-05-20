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رياضة

نهضة بركان ضد الزمالك.. أمير عزمي: مباراة العودة حياة أو موت

الإثنين 20/مايو/2019 - 06:09 ص
نهضة بركان ضد الزمالك
نهضة بركان ضد الزمالك
ملك موسي
كشف أمير عزمي مجاهد مدرب نادي الزمالك، أن مواجهة العودة لفريقه ضد نهضة بركان المغربي، ستكون بمثابة حياة أو موت للفريق الأبيض.

وأضاف امير عزمي مجاهد أن فريقه لا يمتلك خيارًا في مواجهة العودة إلا تحقيق الانتصار من أجل الفوز بكأس الكونفدرالية.

وقال مدرب الزمالك: "مباراة العودة حياة أو موت، نحتاج للفوز بالبطولة ولا بديل أمامنا إلا تحقيق الانتصار لأنها هدفًا لنا منذ بداية المشوار بها".

واختتم: "فريق نهضة بركان قوي ويتميز بالكرات العرضية ونحن ندرك ذلك جيدًا، ولذلك سنعمل على إيقاف هذه الميزة".

يذكر أن الفريق الابيض خسر مباراة الذهاب بنهائي كأس الكونفدرالية أمام نهضة بركان بهدف نظيف، بينما تقام مواجهة العودة يوم الأحد المقبل في مصر.

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