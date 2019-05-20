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ملك التناقضات .. أسرار شخصية برج الجوزاء التى لا تعرفها

الإثنين 20/مايو/2019 - 08:02 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
جميعنا يعرف أن الجوزاء مشهور بأن لديه شخصيتين متناقضتين تمامًا كما يعتقد البعض الحقيقة أن تناقض تصرفاته عادة ما يعطى لمن يتعامل معه هذا الانطباع.

وفقا لتقرير نشره موقع بولد سكاى الهندى مواليد برج الجوزاء لا يميلون إلى الاختلاط بسهولة مع الآخرين لكن بمجرد أن يصبحوا أصدقاء يكونون مختلفين تمامًا وتجد مواليد برج الجوزاء خير صديق فهم مستمعون جيدون لمن حولهم.

أهم ما يعيب مواليد برج الجوزاء فى كثير من الأحيان أن لديهم ميل لتغيير قراراتهم بسرعة كبيرة فهو يبحثون عن المتعة والإيجابية يجب أن تكون صديق مبتهجًا وأن تستمر في نقل الطاقة الإيجابية لهم حتى تبقى في قلوبهم.

يمتلك مواليد برج الجوزاء أفكارًا مجنونة لكنها بارعة فى مساعدتهم على التطوير من أنفسهم، كما أن مواليد برج الجوزاء أيضا لا يحبون إظهار الجدية على وجوههم في كل وقت و لا يرغبون في ذلك إذا طلبت منهم أن يكونوا جادين.

يحظى مواليد برج الجوزاء بثقة كبيرة لأنفسهم وإنجاز العديد من المهام في وقت واحد فهم يؤمنون دائما بقدراتهم على التفوق والنجاح مهما تعددت المهام التى يقومون بها فهم يتسمون بالإصرار والعزيمة والتحدى والطموح، فمن المستحيل أن يسمح لأحد بأن يحبطه أو يمتص طاقته الإيجابية.
ملك التناقضات .. أسرار شخصية برج الجوزاء التى لا تعرفها
ملك التناقضات .. أسرار شخصية برج الجوزاء التى لا تعرفها
ملك التناقضات .. أسرار شخصية برج الجوزاء التى لا تعرفها

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