في أول رد فعل له بعد الخسارة .. رئيس الزمالك يتغنى برجولة طارق حامد

كشف رئيس نادي الزمالك أن محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق كان الأفضل في مباراة نهضة بركان المغربي بذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.



وتابع حديثه "خالد بوطيب سيكون جاهزًا للمشاركة في مباراة الإياب ويحل محل عمر السعيد، وحازم إمام سوف يشارك في لقاء الإياب بدلًأ من حمدي النقاز".



وأكمل رئيس الزمالك "ما فعله طارق حامد في الكرة التي ألقى بنفسه عليها داخل منطقة الجزاء يدل على الروح القتالية والإصرار وعشقه لنادي الزمالك".



وأضاف: "سأدعو الرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور اللقاء، ونأمل في حضور 60 ألف متفرج للقاء وتواجد الجماهير بأكبر عدد ممكن".



وأشار إلى أن الخطأ من محمود عبد العزيز في الهدف الذي سكن مرمانا غير مقصود على الإطلاق وهو لم يقصر طوال المباراة وقدم أداء رجوليا.



وواصل: "وصلني خطابا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أمس الأحد بحضور جميع رؤساء الاتحادات الافريقية".