محافظ بني سويف: تكليف 150 من الأطباء الجدد وتوزيعهم على الوحدات بالقرى

أعلن المسستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف أنه "بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة " تم تكليف ١٥٠ من الأطباء الجدد دفعة 2018، وذلك لتوزيعهم بجميع وحدات الرعاية الصحية الأولية ومكاتب الصحة ورعايات الأمومة والطفولة والمراكز الطبية الحضرية



وأشار إلى أن هذه الخطوة تعتبر خطوة هامة دعمت بها الدولة المحافظة في مجال القضاء على مشكلة النقص في في الأطباء خاصة بالوحدات الصحية بالقرى، لاسيما خلال العام الماضي بسبب سنة الفراغ (عدم وجود دفعة جديدة للتخرج).





وأضاف المحافظ أن الخدمات التي تؤدي من خلال وحدات الرعاية الصحية الأولية في الفترة من ٨ صباحًا وحتى 2 ظهرًا منها خدمات رعاية الأمومة والطفولة وتطعيمات الأطفال والحوامل والخدمات الوقائية وخدمات صحة البيئة وخدمات تنظيم الأسرة والخدمات العلاجية بالعيادة الخارجية وعيادة الأسنان والطوارئ وخدمات المعمل وتوفير العلاج المجاني من قائمة الأدوية الاساسية بالصيدلية وصرف ألبان صناعية مدعومة بالإضافة إلى التثقيف الصحي ورعايه أطفال السن المدرسي وتسجيل المواليد والوفيات والكشف المبكر عن نقص هرمون الغدة الدرقية وأمراض التمثيل الغذائي ومراقبة المياه والأغذية .



وفي الفترة من بعد 2 ظهرًا نوبتجيات للإسعافات الأولية لحالات الطوارئ بالوحدات التي بها سكن أطباء وتمريض، وبالنسبة لتصاريح الوفاة العمل من الساعه ٨ صباحًا حتى الساعه 5 مساءً ،أما حالات الحوادث يستمر العمل على مدار اليوم بمعرفة مكتب الصحة المختار مكتب واحد على مستوى الجمهورية.



وشدد محافظ بني سويف على ضرورة تواجد الأطباء في أوقات العمل الرسمية بالوحدات الصحية ، وذلك من خلال المتابعة والرقابة المستمرة عن طريق وحدات التفتيش بمديرية الصحة وبالتنسيق مع وحدة التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة ،مشددا على توافر خدمات الإسعافات والطوارئ طوال اليوم .



ومن جانبه أفاد وكيل وزارة الصحة الدكتورعبد الناصر حميدة، أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ ،تم اتاحة أرقام تليفونات مديري الرعاية الأساسية بمديرية الصحة، وذلك في حالة أي مشكلة تواجه المواطنين في أماكن تقديم الخدمة الصحية ،حيث يمكن التواصل مع الدكتورة شيرين صلاح مدير إداره الرعاية الأساسية : 01001697123 ،والدكتور ياسر علي مساعد مدير الرعاية الأساسية: 01006165526 ، والدكتور أحمد اشرف صديق مسئول برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين :01145830813.

